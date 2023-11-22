После выборов в 2024 году россиян ждут новые решения по СВО и экономике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые решения по СВО и экономике могут быть приняты после выборов президента РФ, которые должны пройти в марте следующего года. В связи с этим контекст региональных выборов в 2024 году трудно предсказать. Об этом сказано в докладе "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", который составил холдинг "Минченко консалтинг", передает РИА Новости.

В документе указано, что региональные выборы этого года прошли для Кремля "так же управляемо, как и в прошлом году".

"Негативные социальные эффекты от частичной мобилизации за год успели сойти на нет, что повлияло на высокие результаты кандидатов власти с использованием проверенных технологий мобилизации лояльного электората", – сказано в материале.

В докладе также описали факторы, которые будут влиять на политику регионов до выборов: экономические (рост цен, нестабильность рубля), психологические (тревожность и апатия), "усиление внутрирегиональной вертикали" (новый законопроект о возможности губернаторов увольнять мэров после выговора), выставка ВДНХ "как возможность для пиара позиционирования регионов" и "лоббистская борьба губернаторов за право попасть в федеральную кампанию со своей повесткой".

Кроме того, в материале отмечается, что интригой нового политического цикла будет и кадровый вопрос.

"Если ключевым каналом рекрутинга губернаторов в 2016 году была региональная номенклатура, то к 2023 году ключевой "поставщик" новых региональных глав является федеральный центр. Чаще всего это позиции заместителя федерального министра или чиновника президентской администрации", – подчеркнули в докладе, добавив, что на данный момент только 12 губернаторов могут быть выходцами из региональной исполнительной или законодательной власти.

В связи с этим в отчете холдинга уточняется, что такое серьезное уменьшение представительства привело к тому, что впервые с прошлого года в корпусе глав регионов стало больше выходцев из частного бизнеса, чем аппаратчиков властных ведомств субъектов РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в России еще не объявлялись даты начала предвыборной кампании, однако многие потенциальные кандидаты в президенты соответствуют критериям. Представитель Кремля обратил внимание, что число желающих выдвинуться на место главы государства может быть разным. Для таких лиц в конституции прописаны определенные критерии.

До этого Песков не смог подтвердить якобы запланированный на ноябрь старт неформальной президентской кампании. Ранее о подобном заявили СМИ, отметив, что мероприятие будет приурочено к открытию международной выставки-форума "Россия".

Песков указал на отсутствие предпосылок для окончания СВО