Песков не подтвердил якобы намеченный на ноябрь старт президентской кампании

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает о якобы планируемом на ноябрь старте президентской кампании.

"Я, честно говоря, такой информацией не располагаю", – сказал он, отметив, что ему нечего добавить на этот счет.

Ранее в СМИ сообщали, что старт неформальной президентской кампании якобы запланировали на ноябрь. Уточнялось, что он будет приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия".

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что партия "Единая Россия" с 11 сентября должна приступить к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года.

Однако Владимир Путин отложил разговор о своем участии в выборах президента до конца года. По его словам, в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них.

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