Медведев заявил, что "Единая Россия" уже завтра начнет подготовку к выборам президента РФ

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Партия "Единая Россия" уже с завтрашнего дня должна приступить к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности РФ, председателя фракции Дмитрия Медведева.

В ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования политик подчеркнул, что президентские выборы являются главными в России.

"Естественно, у нас есть актив, который должен будет работать уже прямо начиная с завтрашнего дня для того, чтобы подойти к президентским выборам максимально отмобилизованными", – отметил Медведев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас еще рано говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. По его словам, российский лидер пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов.