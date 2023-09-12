Путин отложил разговор об участии в выборах президента до конца года

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Владимир Путин отложил разговор о своем участии в выборах президента до конца года. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ.

По его словам, в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них.

"Когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", – заявил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не делал заявлений по поводу участия в выборах президента РФ, дата выдвижения кандидатов будет оглашена исходя из даты выборов.

Он добавил, что результаты прошедших выборов в России свидетельствуют об абсолютной поддержке россиянами курса российского лидера.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что партия "Единая Россия" с 11 сентября должна приступить к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года.

Однако Песков отмечал, что подготовка к выборам в Кремле в прикладном плане еще не началась. По его словам, страна только прошла через другие выборы, в рамках которых избиратели голосовали за глав регионов и региональные парламенты.

Представитель Кремля добавил, что смыслы предстоящей президентской кампании диктуют внешняя повестка и этап развития общества РФ, а смысловое наполнение зависит от повестки дня, задач, которые РФ ставит перед собой.



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