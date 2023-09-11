Путин пока не заявлял об участии в выборах президента РФ – Песков

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Владимир Путин пока не делал заявлений по поводу участия в выборах президента РФ, дата выдвижения кандидатов будет оглашена исходя из даты выборов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает газета "Известия".

Он добавил, что результаты прошедших выборов в России свидетельствуют об абсолютной поддержке россиянами курса российского лидера.

"Мы видим результаты, которые говорят об абсолютной поддержке населением курса Путина, результативности работы власти. Это, конечно, не может не вызывать радости и свидетельствует о том, что региональные руководители вместе с федеральным правительством в русле поручения президента действуют так, что люди ставят "пятерку", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что партия "Единая Россия" с 11 сентября должна приступить к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года.

Однако Песков отмечал, что подготовка к выборам в Кремле в прикладном плане еще не началась. По его словам, страна только прошла через другие выборы, в рамках которых избиратели голосовали за глав регионов и региональные парламенты.

Представитель Кремля добавил, что смыслы предстоящей президентской кампании диктуют внешняя повестка и этап развития общества РФ, а смысловое наполнение зависит от повестки дня, задач, которые РФ ставит перед собой.



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