Песков заявил, что подготовка к президентским выборам в Кремле еще не началась

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Подготовка к выборам президента в Кремле в прикладном плане еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Мы только что прошли через выборы, которые завершились накануне – 20 глав регионов и региональные парламенты. Выборы были очень широкие", – объяснил он.

По его словам, сейчас подводятся итоги и анализируются результаты прошедших выборов, "хотя они весьма и весьма красноречивые".

Он добавил, что смыслы предстоящей президентской кампании диктуют внешняя повестка и этап развития общества РФ. Помимо этого, смысловое наполнение зависит от повестки дня, задач, которые страна ставит перед собой.

В воскресенье, 10 сентября, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что "Единая Россия" уже с завтрашнего дня должна приступить к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года.

В феврале Песков отмечал, что еще рано говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Добавлялось, что российский лидер пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов.

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