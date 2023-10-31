Песков заявил, что многие возможные кандидаты в президенты соответствуют критериям

Фото: kremlin.ru

В России еще не объявлялись даты начала предвыборной кампании, однако многие потенциальные кандидаты в президенты соответствуют критериям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что число желающих выдвинуться на место главы государства может быть разным. Для таких лиц в конституции прописаны определенные критерии.

"Этим критериям соответствуют многие", – сказал Песков.

До этого представитель Кремля не смог подтвердить якобы запланированный на ноябрь старт неформальной президентской кампании. Ранее о подобном заявили СМИ, отметив, что мероприятие будет приурочено к открытию международной выставки-форума "Россия".

При этом, говоря о конкурентах Владимира Путина, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.

