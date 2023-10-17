Конкурентов у Путина в РФ нет и быть не может – Песков

Фото: kremlin.ru

Конкурентов у Владимира Путина в России нет и быть не может. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", – поделился Песков.

Он подчеркнул, что Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.

Ранее Владимир Путин отложил разговор о своем участии в выборах президента до конца года. По его словам, в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них.

В СМИ сообщали, что старт неформальной президентской кампании якобы запланировали на ноябрь. Однако Песков, комментируя эту информацию, заявил, что не знает о подобных планах.

