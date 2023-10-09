Песков прокомментировал идею Кадырова об отказе от выборов президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле ориентируются на заявления Владимира Путина относительно необходимости проведения выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об отказе от выборной кампании из-за проведения СВО.

"Исходим из слов Путина, он говорил о соблюдении всех требований Конституции", – подчеркнул он.

Как утверждает представитель Кремля, Путину вряд ли сможет кто-то составить конкуренцию на предстоящих выборах, даже "теоретически".

"Очевидно, что Путин в нашей стране, особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, является абсолютно лидирующим политиком", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил с предложением отменить президентские выборы в России на время СВО.

До этого Песков отметил, что Путин пока не делал заявлений по поводу участия в выборах президента Российской Федерации, дата выдвижения кандидатов будет оглашена исходя из даты выборов. Песков уточнил, что результаты прошедших выборов в России свидетельствуют об абсолютной поддержке россиянами курса российского лидера.