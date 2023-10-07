Кадыров предложил отменить выборы президента РФ на время спецоперации

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил с предложением отменить президентские выборы в России на время СВО. Об этом он сказал, когда поздравлял Владимира Путина с днем рождения.

Отмечается, что по случаю празднования в Грозном организовали акцию. В рамках мероприятия Кадыров пожелал главе государства здоровья и долголетия.

"Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", – приводит ТАСС его слова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин пока не делал заявлений по поводу участия в выборах президента Российской Федерации, дата выдвижения кандидатов будет оглашена исходя из даты выборов. Песков уточнил, что результаты прошедших выборов в России свидетельствуют об абсолютной поддержке россиянами курса российского лидера.

3 октября СМИ сообщили, что Кремль начал составлять список доверенных лиц для "кандидата от власти" к президентским выборам 2024 года. Говорилось, что у кандидатов должны быть навыки выступления на публике, а также опыт участия в дебатах, и они обязаны быть "обучаемыми".



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