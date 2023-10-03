Кремль начал составлять список доверенных лиц к президентским выборам – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кремль начал составлять список доверенных лиц для "кандидата от власти" к президентским выборам 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству трех субъектов РФ.

"Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, на прошлой неделе регионы отправили их в Москву", – отметили в сообщении.

По словам двух спикеров, главной задачей доверенного лица в администрации президента обозначили "увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения" в своей аудитории. Соответственно доверенные лица должны подходить по следующим критериям: оказание публичной поддержки президента и специальной военной операции, высокий уровень узнаваемости и доверия, а также низкий антирейтинг в своей аудитории.

В издании подчеркнули, что доверенные лица должны участвовать в избирательной кампании, им придется понести временные издержки. Помимо этого, у кандидатов должны быть навыки выступления на публике, а также опыт участия в дебатах, они обязаны быть "обучаемыми".

Доверенным лицам предстоит представлять разные области общественной жизни, заявили источники, знакомые с ситуацией. В Кремле выявили 15 сфер:

здравоохранение и медицина;

молодежь;

религия;

добровольчество, НКО;

СВО, безопасность, ОПК;

семья, демография;

работа с детьми;

IT-сфера и цифровизация;

СМИ;

городская среда и жилье;

сельское хозяйство, развитие сельских территорий;

туризм, ЗОЖ;

экология и охрана природы;

промышленность, корпорации, малый, средний и крупный бизнес;

образование, наука, просвещение.

Один из собеседников СМИ подчеркнул, что данный список еще не закрыт. Например, регионы могли внести в состав потенциальных лиц из других областей общественной жизни. Так, в список вошли деятели культуры.

Администрация президента уже уведомила российские субъекты, что для кандидатов в доверенные лица пройдет обучение по навыкам выступлений на публике, главным смыслам избирательной кампании и ценностям, которые кандидат отстаивает. Обучение пройдет с октября по декабрь. При этом у разных регионов своя квота по перечню доверенных лиц, зависящая от количества избирателей, которые зарегистрированы в субъекте.

В СМИ подчеркнули, что пока Владимир Путин не заявлял об участии в выборах 2024 года, но в администрации президента исходят из того, что российский лидер пойдет на следующий срок. Свое решение Путин может объявить в декабре. Сам действующий президент РФ в ходе планерного заседания ВЭФ 12 сентября, отвечая на вопрос о возможном выдвижении на новый срок, заявил: "В соответствии с законом решение (о выборах президента. – Прим. ред.) парламент должен принять в конце года. Вот когда это решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим".

Кандидат на пост президента может назначить до 600 доверенных лиц. Кандидат от партии может назначить до 100 доверенных лиц. Главной задачей доверенных лиц является агитация граждан в пользу своего кандидата. На выборах 2018 года у Путина было 476 доверенных лиц, в том числе хоккеист Александр Овечкин, телеведущий Дмитрий Губерниев, актеры Алексей Гуськов и Владимир Машков, певица Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, рэпер Тимати, ректор МГУ Виктор Садовничий.

В середине сентября на заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии "Единая Россия" председатель совета фракции Борис Грызлов сообщил, что основной задачей "Единой России" в следующем году станет победа Владимира Путина на президентских выборах. Он заявил, что этого можно добиться при помощи абсолютной поддержки Путина избирателями и благодаря высокой явке.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не делал заявлений по поводу участия в выборах президента Российской Федерации, дата выдвижения кандидатов будет оглашена исходя из даты выборов. Песков уточнил, что результаты прошедших выборов в России свидетельствуют об абсолютной поддержке россиянами курса российского лидера.