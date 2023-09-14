В "Единой России" назвали главную задачу на президентские выборы в 2024 году

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Основной задачей "Единой России" в следующем году станет победа Владимира Путина на президентских выборах. Об этом на заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии сообщил председатель совета партии Борис Грызлов, передает ТАСС.

По его словам, этого можно достичь с помощью абсолютной поддержки Путина избирателями, а также благодаря высокой явке.

"Отработать все механизмы, которые обеспечат абсолютную легитимность результатов голосования", – отметил он, добавив, что "Единая Россия" должна не допустить провокаций и попыток какого-либо вмешательства в ходе выборов.

Как подчеркнул секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, партия готова к президентским выборам. Он добавил, что штаб не был распущен, поэтому с 11 сентября уже началась подготовка к выборам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не делал заявлений по поводу участия в выборах президента РФ, дата выдвижения кандидатов будет оглашена исходя из даты выборов.

Он добавил, что результаты прошедших выборов в России свидетельствуют об абсолютной поддержке россиянами курса российского лидера.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что партия "Единая Россия" с 11 сентября должна приступить к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года.

Однако Песков отмечал, что подготовка к выборам в Кремле в прикладном плане еще не началась. По его словам, страна только прошла через другие выборы, в рамках которых избиратели голосовали за глав регионов и региональные парламенты.

Представитель Кремля добавил, что смыслы предстоящей президентской кампании диктуют внешняя повестка и этап развития общества РФ, а смысловое наполнение зависит от повестки дня, задач, которые РФ ставит перед собой.