Памфилова заявила, что в 2024 году ожидается проведение 52 избирательных кампаний

Фото: depositphotos/vladek

Проведение 52 избирательных кампаний, включая 16 губернаторских, по предварительным данным, состоится в следующий единый день голосования в сентябре 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову.

Она уточнила, что число кампаний может увеличиться. По ее мнению, выборы президента РФ в марте 2024 года по значимости и воздействию на будущее несопоставимы с прошлыми.

"Расслабляться у нас времени никакого нет, поскольку сейчас только дух переведем, только мы немножко проанализируем, подведем итоги, и у нас уже на носу важнейшая, крупнейшая кампания – выборы президента РФ в марте будущего года", – подчеркнула Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что впереди ждет "огромный, большой, серьезный, ответственный труд".

В понедельник, 11 сентября, в ЦИК заявили о начале подготовки к президентской кампании. Памфилова подчеркнула, что все действия комиссии направлены на то, чтобы она прошла достойно.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подготовка к выборам президента в Кремле в прикладном плане еще не началась. По его словам, сейчас подводятся итоги и анализируются результаты прошедших выборов, "хотя они весьма и весьма красноречивые".

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы