В ЦИК РФ начали подготовку к президентской кампании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центральная избирательная комиссия начала подготовку к президентской кампании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

"Кирпичик по кирпичику мы давно кладем в фундамент. Ну я говорю неформально", – поделилась она на брифинге.

Памфилова подчеркнула, что все действия ЦИК направлены на то, чтобы следующая кампания прошла достойно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к выборам президента в Кремле в прикладном плане еще не началась. По его словам, сейчас подводятся итоги и анализируются результаты прошедших выборов, "хотя они весьма и весьма красноречивые".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения. Он отметил, что результаты выборов, которые закончились 10 сентября, наиболее точно отражают факт консолидации общества вокруг руководства РФ.

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