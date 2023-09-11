Путину никто не сможет составить конкуренцию в случае его баллотирования – Песков

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Владимир Путин еще не говорил о том, что собирается участвовать в выборах президента в следующем году. Однако если он все-таки решит баллотироваться, то составить ему конкуренцию не сможет никто. Об этом в интервью РБК сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков подчеркнул, что Путин пользуется абсолютной поддержкой населения. Он отметил, что результаты выборов, которые закончились 10 сентября, наиболее точно отражают факт консолидации общества вокруг руководства РФ.

"Тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой. Президент пользуется абсолютной поддержкой населения – большие возможности и большая ответственность", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также он добавил, что Владимир Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать свои возможности.

Дмитрий Песков прокомментировал и вопрос о продолжении своей деятельности в качестве пресс-секретаря президента РФ после выборов, заявив, что он является чиновником, работу которого определяет руководитель.

В феврале Песков отмечал, что еще рано говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Добавлялось, что российский лидер пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов.

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