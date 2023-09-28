Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом на пути в пространство страны

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Владимир Путин назвал прошедшие выборы в новых регионах важным шагом на пути к полноценному вхождению в единое пространство страны, сообщает РИА Новости.

Президент встретился с избранными главами регионов, где подчеркнул, что впервые по российскому закону прошли выборы в Донбассе и Новороссии. Он добавил, что по итогам голосования свои полномочия подтвердили действующие главы субъектов Федерации.

По словам Путина, граждане чувствуют поддержку всей России.

Во встрече принимали участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.

Ранее Денис Пушилин был избран главой ДНР на заседании Народного совета республики. Пушилина избрали после процедуры тайного голосования. Затем состоялась инаугурация главы ДНР.

До этого Евгений Балицкий был избран губернатором Запорожской области депутатами регионального Заксобрания. Он подчеркнул, что для него это большая честь.

Также Владимир Сальдо, набрав большинство голосов от установленного числа депутатов Херсонской областной думы, стал губернатором региона. После избрания он принес присягу и вступил в должность.

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