Евгения Балицкого избрали губернатором Запорожской области

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Евгений Балицкий избран губернатором Запорожской области депутатами регионального заксобрания. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Это большая честь и большое доверие", – написал политик.

По его словам, избрание стало для него промежуточным итогом "шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа".

Ранее бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он стал членом Совета Федерации от Запорожской области.

Также Владимир Сальдо, набрав большинство голосов от установленного числа депутатов Херсонской областной думы, стал губернатором региона. После избрания он принес присягу и вступил в должность.

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