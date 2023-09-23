Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал сенатором от Запорожья

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Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он стал членом Совета Федерации от Запорожской области.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", – написал политик в своем телеграм-канале.

Тем не менее в списке сенаторов на сайте Совфеда имя Рогозина пока не значится.

В июле прошлого года Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса". На его место был назначен Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что решение никак не было связано с претензиями к работе Рогозина, и отметил, что последний будет "своевременно трудоустроен".

