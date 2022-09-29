В ГД одобрили возможное назначение Рогозина полпредом на новых территориях

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов одобрил возможное назначение бывшего руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина полпредом на новых территориях. Об этом сообщает "Радио 1".
"Началось обсуждение возможного назначения Рогозина. Мы не знаем, как сложится его дальнейшая судьба, но на любом посту он будет крайне полезен для страны", – уточнил парламентарий.
По его словам, Рогозин является надежным солдатом великой державы. Кроме того, по мнению Гаврилова, людей с таким опытом службы в РФ, в том числе в стратегически необходимых областях, не так много.
В июле Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".
Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, на тот момент возглавлявшего космическую корпорацию.
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