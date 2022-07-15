В ГД назвали тщательно продуманным решение Путина о замене главы "Роскосмоса"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Решение Владимира Путина о смене главы "Роскосмоса" является продуманным и обоснованным. Такое мнение выразил "Парламентской газете" заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Назначение Борисова я воспринимаю положительно, потому что это очень ответственный человек, имеющий богатейший опыт работы в органах власти", – отметил парламентарий.

По его мнению, Рогозина же в дальнейшем можно будет увидеть на других постах. Парламентарий убежден, что экс-глава "Роскосмоса" проявит себя как хороший менеджер и руководитель.

Ранее Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, до сегодняшнего дня возглавлявшего космическую корпорацию.

