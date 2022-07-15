Рогозин заявил, что был назначен главой "Роскосмоса" в самое сложное время

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что пришел на этот пост в самое трудное время и ежедневно искал средства, чтобы предприятия не прекращали функционировать, сообщает РИА Новости.
"Я пришел работать в "Роскосмос" в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад – в самое сложное для нашей отрасли время. Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия", – отметил он.
По словам Рогозина, тогда центр Хруничева был практически в состоянии банкротства и не было средств на выплату заработных плат сотрудникам. Похожая ситуация, уточнил экс-глава корпорации, была и на остальных предприятиях космической отрасли.
"Тяжелым бременем на отрасль давил так называемый долгострой: 20 лет в цехах пылился многофункциональный лабораторный модуль "Наука". На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе жилье для ракетчиков и стартовиков", – рассказал Рогозин.
Он отметил, что в то время почти ежегодно фиксировалось по несколько ЧП при пусках. При этом не было понимания дальнейших путей развития. Ситуацию осложняли коррупционные скандалы и нехватка финансирования.
Однако спустя годы космическому сектору все же удалось выбраться из "болота системного кризиса". На сегодняшний день, как подчеркнул Рогозин, у него уже есть перспективы, кроме того отрасль активно работает над созданием современной и конкурентной ракетно-космической техники.
При этом, по словам бывшего главы "Роскосмоса", отрасль благодаря оперативно развернутой программе импортозамещения оказалась хорошо готова, чтобы отразить санкционное давление.
Ранее Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".
Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, до сегодняшнего дня возглавлявшего космическую корпорацию.
Новости последнего часа: Юрий Борисов назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: