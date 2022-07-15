Рогозин заявил, что был назначен главой "Роскосмоса" в самое сложное время

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что пришел на этот пост в самое трудное время и ежедневно искал средства, чтобы предприятия не прекращали функционировать, сообщает РИА Новости.

"Я пришел работать в "Роскосмос" в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад – в самое сложное для нашей отрасли время. Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия", – отметил он.

По словам Рогозина, тогда центр Хруничева был практически в состоянии банкротства и не было средств на выплату заработных плат сотрудникам. Похожая ситуация, уточнил экс-глава корпорации, была и на остальных предприятиях космической отрасли.

"Тяжелым бременем на отрасль давил так называемый долгострой: 20 лет в цехах пылился многофункциональный лабораторный модуль "Наука". На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе жилье для ракетчиков и стартовиков", – рассказал Рогозин.

Он отметил, что в то время почти ежегодно фиксировалось по несколько ЧП при пусках. При этом не было понимания дальнейших путей развития. Ситуацию осложняли коррупционные скандалы и нехватка финансирования.

Однако спустя годы космическому сектору все же удалось выбраться из "болота системного кризиса". На сегодняшний день, как подчеркнул Рогозин, у него уже есть перспективы, кроме того отрасль активно работает над созданием современной и конкурентной ракетно-космической техники.

При этом, по словам бывшего главы "Роскосмоса", отрасль благодаря оперативно развернутой программе импортозамещения оказалась хорошо готова, чтобы отразить санкционное давление.

Ранее Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, до сегодняшнего дня возглавлявшего космическую корпорацию.

