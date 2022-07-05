Рогозин назвал "завод Судного дня" самым безопасным местом на Земле

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал Красноярский машиностроительный завод самым безопасным местом на планете. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Знаете, где на нашей планете самое безопасное место? Вот здесь, где я стою с генконструктором "Сармата", гендиректором "завода Судного дня" и моим заместителем, который курирует производство стратегических наступательных сооружений", – написал Рогозин.

По словам директора "Роскосмоса", безопасность обусловлена присутствием ракетного комплекса "Сармат", который собрали на предприятии для дальнейших летно-конструкторских испытаний.

В госкорпорации рассказали, что директор в ходе рабочей поездки осмотрел основные цеха предприятия "Роскосмоса", проинспектировал ход реконструкции и техперевооружения производственных площадей и побывал на площадке предприятия в поселке Подгорном.

Ранее Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие космическую микроэлектронику, и передать их в ведение "Роскосмоса" и "Росатома".