Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают Киеву данные. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, по его словам, они работают на врага России.

"Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага", – сказал Рогозин.

По данным агентства, американские коммерческие спутники делали снимки острова Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Киева нанести по нему удар и высадить там десант.

Отмечается, что спутники этой же группировки, оператором которой выступает Maxar, фотографировали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки дронов.

Ранее ВСУ попытались захватить остров Змеиный. Сообщалось, что провокация была спланирована по прямому указанию украинского лидера Владимира Зеленского. Киевский режим предпринял несколько попыток высадки морского и воздушного десанта на остров. Благодаря слаженным действиям ВС РФ провокация была сорвана.

В результате попытки захватить остров Змеиный украинские войска потеряли свыше 50 солдат, 30 беспилотников и 14 самолетов и вертолетов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

