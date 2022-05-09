ВС России сорвали попытку захвата Киевом острова Змеиный – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения ВС РФ сорвали спланированную украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании провокацию по захвату острова Змеиный. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что данная провокация была спланирована с 7 мая по прямому указанию президента Украина Владимира Зеленского. В течение последних двух суток киевский режим предпринял несколько попыток высадки морского и воздушного десанта на имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря остров.
"В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери", – сказал Конашенков.
Генерал-майор уточнил, что в море и на побережье были уничтожены более 50 украинских диверсантов, а на берегу острова Змеиный осталось 24 тела погибших военнослужащих ВСУ. В ночь на 8 мая при попытке высадки десанта были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера. Всего за период отражения атак острова были сбиты четыре самолета и четыре вертолета ВСУ.
Ранее Конашенков сообщил, что российская авиация нанесла удары по 11 местам сосредоточения солдат и техники ВСУ. Также уничтожены две радиолокационные станции в районах Краматорска и Крестища. Помимо этого, российские военные 9 мая уничтожили над Северодонецком украинский МиГ-29, а также три беспилотника. Перехвачена одна ракета "Точка-У" и два снаряда системы залпового огня "Смерч".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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