Российские военные с начала спецоперации уничтожили 160 самолетов ВСУ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 160 самолетов, 118 вертолетов и почти 800 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2 949 танков и других боевых бронированных машин", – говорится в сообщении.

Также ВС РФ уничтожили 342 установки РСЗО, 1 423 артиллерийских орудия и 2 769 единиц автомобильной техники. За последнюю ночь Воздушно-космические силы РФ уничтожили два пункта управления и батарею систем "Град" в районе населенного пункта Попасная, 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники в районе Лисичанска и радиолокационную станцию американского производства в районе Золотого.

"В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты", – указано в материале.

Ранее бойцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.