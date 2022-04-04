Росгвардия уничтожила украинских диверсантов под Киевом

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Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области.

"От жителей села росгвардейцы узнали, что действующие в тылу российских войск украинские националисты могут укрываться в одном из пустующих домов. Чтобы не спугнуть диверсантов, засаду организовали в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство", – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Также росгвардейцы обнаружили под Киевом цех по производству боеприпасов. Он был уничтожен вместе с оборудованием, которое находилось внутри.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии задержали сотрудника СБУ под Киевом, который, предположительно, координировал деятельность диверсантов на северо-западе региона. Подозреваемого обнаружили при досмотре жилого дома в регионе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.