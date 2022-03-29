Росгвардия задержала украинского военного, владеющего важной информацией

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Военнослужащие Росгвардии задержали украинского военного, владеющего важной информацией, и захватили схроны с оружием.

"Военнослужащие Росгвардии – майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов – задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы", – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что, помимо оружия и боеприпасов, у задержанного были найдены фото- и видеоаппаратура, а сам он обладал важными данными, позволившими подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ при помощи высокоточных крылатых ракет "Калибр" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Житомирской области Украины. Он уточнил, что с этих складов осуществлялось снабжение украинских военных под Киевом.

До этого Конашенков сообщил, что 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

