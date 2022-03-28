ВС РФ сбили пять украинских ракет "Смерч" в районе аэродрома в Херсонской области

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Российские ВС сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны российских ВКС за сутки сбили четыре самолета Су-24 ВСУ над Черниговской областью. Два из них – в районе Репки, еще два – в районе Городни.

В районе Краматорска Донецкой области сбили украинский истребитель Су-27. Помимо этого, уничтожены 19 украинских беспилотников, включая один в районе Мариуполя.

Конашенков добавил, что 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала спецоперации военные РФ уничтожили 308 украинских беспилотников, 1 713 танков и других боевых бронемашин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов и 1 557 единиц специальной военной автомобильной техники.

ВС России продвинулись на два километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и вышли к южным окраинам Новоселовки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.