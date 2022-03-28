ВС РФ сбили пять украинских ракет "Смерч" в районе аэродрома в Херсонской области

11:01
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Российские ВС сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны российских ВКС за сутки сбили четыре самолета Су-24 ВСУ над Черниговской областью. Два из них – в районе Репки, еще два – в районе Городни.
В районе Краматорска Донецкой области сбили украинский истребитель Су-27. Помимо этого, уничтожены 19 украинских беспилотников, включая один в районе Мариуполя.
Конашенков добавил, что 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники.
Всего с начала спецоперации военные РФ уничтожили 308 украинских беспилотников, 1 713 танков и других боевых бронемашин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов и 1 557 единиц специальной военной автомобильной техники.
ВС России продвинулись на два километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и вышли к южным окраинам Новоселовки.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: