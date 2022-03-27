МО РФ показало кадры ночного уничтожения российскими Су-25 военных складов Украины

Видео: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры уничтожения российскими штурмовиками Су-25 военных складов Украины.

"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", – рассказали в Минобороны.

На видео показан взлет штурмовика с полосы. Затем продемонстрирована запись с прицела самолета, поражающего цель неуправляемыми реактивными снарядами.

На следующих кадрах ролика представлен объективный контроль поражения. Попадание по объекту снято беспилотником. В стоп-кадре с его камеры виден пикирующий на цель российский Су-25.

Ранее Минобороны сообщало, что авиация ВКС РФ за сутки уничтожила 91 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.