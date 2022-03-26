Минобороны РФ сообщило об уничтожении 91 военного объекта Украины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Авиация ВКС РФ за сутки уничтожила 91 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники", – рассказал он.
Конашенков добавил, что российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника. При этом один из них приближался к Севастополю над Черным морем.
В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены более 270 беспилотников и 1,6 тысячи единиц бронетехники.
Также удары были нанесены по 167 установкам реактивных систем залпового огня, 669 орудиям полевой артиллерии и минометам. Кроме того, уничтожены 1 474 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" нанес удар по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом.
В ночь на 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
За сутки российская авиация поразила больше сотни военных объектов Украины
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