В Генштабе ВС РФ заявили о практически полном уничтожении воздушных сил Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы России практически полностью уничтожили воздушные силы Украины и систему противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Он добавил, что перестали существовать военно-морские силы Украины.

В частности, по данным Рудского, за месяц ВС РФ уничтожили 112 из 152 самолетов, 35 из 36 беспилотников Bayraktar ТВ2, 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1".

"Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2 416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено 1 587 единиц, из 1 509 орудий полевой артиллерии и минометов – 636 единиц, из 535 РСЗО – 163, из 149 вертолетов – 75, из 300 РЛС различного назначения – 117", – отметил Рудской.

К сегодняшнему дню удалось уничтожить семь установок "Точка-У" и 85% ракет на арсеналах и в воздухе.

"Демилитаризация Украины достигается нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, а также действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника", – подчеркнул Рудской.

Ранее Рудской рассказал, что Россия рассматривала два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. По его словам, в первом случае ВС РФ столкнулись бы с постоянной подпиткой Киевом задействованной в операции группировки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

