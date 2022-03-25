Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более 8 тыс тонн гуманитарной помощи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 40 автоколонн МЧС РФ доставили на Украину, а также в Донецкую и Луганскую народные республики свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По словам представителя ведомства, 25 марта российские спасатели доставили на в регионы Украины, ДНР и ЛНР еще 120 тонн гумпомощи.

"Продолжается доставка продуктов питания в городок жизнеобеспечения в населенном пункте Безыменное Донецкой Народной Республики, где находятся более 400 человек", – сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области. В ведомстве уточнили, что выдачу продуктовых наборов организовали в населенных пунктах Чернобаевка и Антоновка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.