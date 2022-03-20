Российские военные доставили более 75 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российские военные доставили жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов более 75 тонн гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ.
ВС России выдали всем нуждающимся крупы, макароны, сахар, консервы, фрукты, картофель и другое продовольствие. В ведомстве отметили, что в Херсоне местные предприниматели в связи с нехваткой продуктов существенно завысили цены на товары первой необходимости.
"Большинство жителей города не могут приобрести продукты питания, учитывая, что правительство и работодатели прекратили выплаты заработных плат и социальных пособий", – говорится в сообщении.
В министерстве обороны России пояснили, что в связи с этим большое количество жителей Херсонской области ежедневно приходят к местам выдачи гуманитарной помощи от РФ.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные вывезли за сутки из Херсонской области в Крым 112 россиян и иностранцев. В ведомстве уточнили, что среди иностранцев были граждане Украины, Соединенных Штатов, Узбекистана, Сербии, Ливана, Туниса и Грузии.
Эвакуацию организовали по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с Украины, а также по заявкам от иностранцев, поданным в военную комендатуру РФ в Херсоне.
Вечером 19 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российская авиация уничтожила 59 украинских военных объектов: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ заявили, что армия России соблюдает на всех гуманитарных коридорах "режим тишины"
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