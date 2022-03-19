Сдавшийся офицер СБУ рассказал о подготовке атак на дипобъекты во Львове – МО РФ

21:09
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Боевики батальона "Азов" планируют террористическую атаку во Львове против объектов диппредставительства США и других западных стран для давления на НАТО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, об этом ВС РФ стало известно от сдавшегося в плен сотрудника главного управления СБУ, который курировал Луганскую и Донецкую области. Конашенков добавил, что офицер участвовал в подготовке диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных районах.
В министерстве отметили, что сдавшийся передал подробные сведения в отношении всех привлеченных к диверсионной деятельности в Донбассе лиц.
"Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы целенаправленную атаку российских вооруженных сил. Главная цель провокации – усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения", – подчеркнул Конашенков.
Ранее Конашенков рассказал, что за сутки российская авиация уничтожила 59 украинских военных объектов. По его словам, беспилотник "Форпост-РУ" уничтожил один радиолокатор наведения зенитного комплекса в районе Выползова. Российские ПВО также сбили пять украинских беспилотников.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ДНР заявили, что за сутки погибли 4 военнослужащих
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