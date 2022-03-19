В ФСБ не исключили возможность дрейфа мин Украины в Черном море в сторону Босфора

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Установленные в Черном море украинские мины могут переместиться в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В службе рассказали, что военно-морские силы Украины на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного установили около 420 мин с начала спецоперации. По данным ФСБ, военные поставили устаревшие типы якорных мин и якорных речных мин, которые были произведены в первой половине XX века.

"Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Вооруженных сил РФ уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. Он уточнил, что было уничтожено около 200 БПЛА и свыше 1,4 тысячи танков и других бронемашин с начала проведения спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

