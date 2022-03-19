ВС РФ ликвидировали 93 украинских боевика, дезертировавших из Мариуполя

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Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя. Об этом на брифинге рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени", – приводит его слова РИА Новости.

Мизинцев уточнил, что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек дезертировали из города разрозненными группами по 10–15 человек и передвигаются по проселочным дорогам в запорожском направлении. По информации Минобороны России, они переоделись в гражданскую одежду и использовали гуманитарные коридоры.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили стоянку с украинскими самолетами на авиазаводе Львова. По его словам, также были уничтожены склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска. Кроме того, войска РФ сбили один украинский беспилотник.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.