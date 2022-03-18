В МО РФ сообщили о подготовке провокации с подрывом больницы в Днепропетровске

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Сотрудники СБУ готовят провокацию с подрывом больницы в Днепропетровске, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2 на улице Нигояна, 53", – уточнил Конашенков.

Подрыв заминированного здания будет осуществлен во время пролета российского самолета. При этом Конашенков подчеркнул, что у военных РФ нет боевых задач по поражению этой больницы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ночью 18 марта отразили удар ВСУ из "Точки-У" по Мелитополю. Обстрел производился с северного направления, с юго-восточной окраины Запорожья, контролируемого украинскими националистами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

