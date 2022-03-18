Минобороны опубликовало кадры авиационного патрулирования подразделений ВС РФ

Видео: Минобороны РФ

Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники, сообщили в Минобороны.

Полеты выполняли экипажи ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 на малых и предельно малых высотах.

В ходе спецоперации авиация сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, а также выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.