Российские ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по Мелитополю

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства ПВО отразили удар ВСУ из "Точки-У" по Мелитополю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары были нанесены ракетами с кассетными частями по жилым кварталам Мелитополя ночью 18 марта. Как уточнил Конашенков, обстрел производился с северного направления, с юго-восточной окраины Запорожья, контролируемого украинскими националистами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ДНР при поддержке Вооруженных сил России сжимают кольцо окружения и ведут бои против украинских националистов в Мариуполе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

