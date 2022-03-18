ДНР ведет бои против украинских националистов в центре Мариуполя – Минобороны РФ

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Подразделения ДНР при поддержке Вооруженных сил России сжимают кольцо окружения и ведут бои против украинских националистов в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", – приводит слова Конашенкова РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц Вооруженных сил Украины. В министерстве отметили, что полностью уничтожены огневые позиции батареи со всей техникой и вооружением. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

