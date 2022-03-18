Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о создании Россией бесполетной зоны над Донбассом.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о закрытии неба в регионе и развертывании зонтика бесполетной зоны над Донбассом.
Также Басурин оценил просьбу главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина усилить системы ПВО в Донбассе. Он отметил, что нет необходимости в том, чтобы передавать комплексы ДНР, главное – чтобы РФ сама контролировала небо.
Ранее Вооруженные силы России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и пять беспилотников. За сутки авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины. В их числе – одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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