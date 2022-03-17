В МО РФ рассказали о сбитых пяти беспилотниках и вертолете Ми-24 ВСУ

17 марта, 19:40
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и пять беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Вертолет сбили в районе населенного пункта Белки. За сутки авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины. В их числе – одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.
Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России с начала проведения специальной операции уничтожили 182 самолета и вертолета, 177 беспилотников и 1 393 танка.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 182 единицы специальной военной автомобильной техники", – отметил Конашенков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц Вооруженных сил Украины. В министерстве отметили, что полностью уничтожены огневые позиции батареи со всей техникой и вооружением. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ сообщили об уничтожении артиллерийской батареи ВСУ
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