Российские силы ПВО за ночь сбили 166 украинских БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 166 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что все уничтоженные аппараты относились к классу беспилотников самолетного типа.

На фоне атаки дронов отменены занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани. Губернатор региона Павел Малков призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к окнам.

Вместе с тем свыше 20 беспилотников минувшей ночью сбили в Ростовской области. В частности, они были перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Верхнедонском и Тарасовском районах.

