Белорусские спецслужбы предотвратили теракт против российских военных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белорусские спецслужбы предотвратили теракт против российских военнослужащих в Мозырском районе, расположенном у границы с Украиной, говорится в сообщении Агентства телевизионных новостей в телеграм-канале.

"Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны", – говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские противовоздушные силы совместно с российскими военными перехватили украинскую ракету "Точка-У", запущенную в сторону республики. По его словам, ракету уничтожили над Припятью.

До этого Лукашенко принес на переговоры с Владимиром Путиным карту, раскрывающую планы нападения на республику. По его словам, если бы за шесть часов до начала специальной операции в Донбассе не был нанесен удар по позициям, то была бы атака на Белоруссию и Россию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

