Белорусские спецслужбы предотвратили теракт против российских военных

16:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белорусские спецслужбы предотвратили теракт против российских военнослужащих в Мозырском районе, расположенном у границы с Украиной, говорится в сообщении Агентства телевизионных новостей в телеграм-канале.
"Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны", – говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские противовоздушные силы совместно с российскими военными перехватили украинскую ракету "Точка-У", запущенную в сторону республики. По его словам, ракету уничтожили над Припятью.
До этого Лукашенко принес на переговоры с Владимиром Путиным карту, раскрывающую планы нападения на республику. По его словам, если бы за шесть часов до начала специальной операции в Донбассе не был нанесен удар по позициям, то была бы атака на Белоруссию и Россию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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