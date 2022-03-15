Лукашенко рассказал о перехвате над Белоруссией украинской ракеты "Точка-У"

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Белорусские противовоздушные силы совместно с российскими военными перехватили украинскую ракету "Точка-У", запущенную по территории республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба белорусского лидера.

На совещании с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности в Минске Лукашенко напомнил, что украинская сторона будет стремиться втянуть Белоруссию в конфликт.

"Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Белоруссии ракеты "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется", – сказал Лукашенко "Интерфаксу".

Лукашенко подчеркнул, что эта информация не является фейком, отметив, что увидеть обломки ракеты могут все желающие. По словам президента Белоруссии, данные о сбитой ракете нуждались в проверке, поэтому были раскрыты только сейчас.

"Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Белоруссию? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Если мы ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", – заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко принес на переговоры с Владимиром Путиным карту, раскрывающую планы нападения на республику. По его словам, если бы за шесть часов до начала специальной операции в Донбассе не был нанесен удар по позициям, то была бы атака на Белоруссию и Россию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

