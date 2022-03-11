Лукашенко принес на встречу с Путиным карту с планами нападения на Белоруссию

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принес на переговоры с Владимиром Путиным карту, раскрывающую планы нападения на республику. Об этом он сообщил во время переговоров с президентом России.

По его словам, если бы за шесть часов до начала специальной операции на Донбассе не был нанесен удар по позициям, то была бы атака на Белоруссию и Россию.

"Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. <...> Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада против России и Белоруссии являются нелегитимными и нарушающими международные нормы. Он напомнил, что это уже не первые санкции в отношении России и Белоруссии, поэтому обе страны, несмотря на их более масштабный характер сегодня, уже к ним привыкли.

