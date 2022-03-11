Путин и Лукашенко обсудят Украину и интеграцию РФ и Белоруссии – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко, который прибыл в Москву, обсудят вопросы двусторонней интеграции и ситуацию вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал предстоящие контакты хорошей возможностью продолжить обсуждение интеграционных процессов двух стран.

"Прежде всего, это тот базис тем для взаимодействия, который определен 28 союзными программами. Кроме того, это, конечно же, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике и так далее. Важный контакт", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По словам Пескова, лидеры России и Белоруссии постоянно сверяют часы. Он также рассказал, что во второй половине дня в графике президента запланирован международный телефонный разговор.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу на переговоры с Владимиром Путиным.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

