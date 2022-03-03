Семьям погибших в ходе спецоперации РФ выплатят больше 7 млн рублей – Путин

20:04
Фото: kremlin.ru
Членам семей российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, единовременно выплатят больше 7 миллионов рублей. Соответствующее поручение в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ дал Владимир Путин.
"Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысяча рублей", – сказал президент.
Также для родственников погибших будут предусмотрены ежемесячные выплаты. Помимо этого, каждая семья, член которой, будучи военнослужащим или сотрудником иных силовых ведомств РФ, погиб в ходе спецоперации на Украине, получит дополнительно по 5 миллионов рублей.
Кроме того, глава государства поручил предусмотреть страховое пособие для всех раненых. Так, военные, ранения которых станут поводом для признания их негодными к службе, получат право на выплату в размере 2,9 миллиона рублей. Те же, чье ранение приведет к инвалидности, будут получать ежемесячное пособие.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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