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политика

15:00

Путин призвал страны не нагнетать отношения с Россией

властьполитика

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Андрей Горшков

Владимир Путин на церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский" призвал страны не нагнетать отношения с РФ.

"У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений", – приводит слова Путина RT.

Президент подчеркнул, что Россия свои обязанности выполняет и будет выполнять. Он также отметил необходимость стремления к нормализации отношений и сотрудничества между странами.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Президент также отметил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Путин принял участие в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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