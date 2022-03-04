Путин призвал страны не нагнетать отношения с Россией

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Андрей Горшков
Владимир Путин на церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский" призвал страны не нагнетать отношения с РФ.
"У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений", – приводит слова Путина RT.
Президент подчеркнул, что Россия свои обязанности выполняет и будет выполнять. Он также отметил необходимость стремления к нормализации отношений и сотрудничества между странами.
Ранее Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Президент также отметил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин принял участие в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"
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