Фото: kremlin.ru
На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом.
"...никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали", – сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Президент РФ подчеркнул, что многие жители Украины "оболванены нацистской националистической пропагандой". Есть и те, кто сознательно пошел по пути бандеровцев, уточнил Путин.
Он также заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.
Ранее глава государства оценил ситуацию с проведением специальной военной операции на Украине. По словам Путина, неонацисты берут в заложники иностранцев, а также препятствуют эвакуации мирных жителей по коридорам безопасности.
Кроме того, российский лидер указал на присутствие в зоне спецоперации иностранных наемников в том числе с Ближнего Востока.
24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве.
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