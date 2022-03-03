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На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

"...никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали", – сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Президент РФ подчеркнул, что многие жители Украины "оболванены нацистской националистической пропагандой". Есть и те, кто сознательно пошел по пути бандеровцев, уточнил Путин.

Он также заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

Ранее глава государства оценил ситуацию с проведением специальной военной операции на Украине. По словам Путина, неонацисты берут в заложники иностранцев, а также препятствуют эвакуации мирных жителей по коридорам безопасности.

Кроме того, российский лидер указал на присутствие в зоне спецоперации иностранных наемников в том числе с Ближнего Востока.

24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве.